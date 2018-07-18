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13:54 18 يوليو/ تموز 2018
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    مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

    مجلس النواب اللبناني يستعد لإصدار قانون يشرع مخدر "الحشيش"

    © Sputnik . Wissam Matta
    العالم العربي
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    أكد رئيس محلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، خلال لقائه بالسفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد، أن مجلس النواب اللبناني بصدد التحضير لدرس التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وإقرارها.

    وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، أضاف بري أيضا في حديثه للسفيرة الأمريكية، أنهم سيعملون على تصنيعها واستخدامها طبيا على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية.

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    وتابعت الصحيفة، أنه أمام وفد لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة إيلينا فالنتشيانو، أكد بري أنه لابد من إدخال تعديلات على قانون الانتخاب الحالي، مشددا على إدخال الكوتا الانتخابية للمرأة لإنصاف تمثيلها. 
    واختتم بري أن تعزيز النسبية وتوسيع الدوائر يؤدي إلى الدولة المدنية التي تحفظ حقوق المواطن والطوائف لا الطائفية.
    وكانت أشارت صحيفة ذا غارديان البريطانية في تقرير لها إلى أن النبتة المشهورة في لبنان كنبتة غير شرعية قد تساهم بقلب الوضع اللبناني رأسا على عقب، في حال تم الاستفادة منها بالطرق الصحيحة.

    وربطت الصحيفة بين الحشيشة والخطة الاقتصادية التي تحضرها شركة "ماكينزي" الأمريكية للبنان، حيث أن التقارير الاقتصادية للشركة تتوقع أن تدر الحشيشة حوالي مليار دولار لخزينة لبنان ما سيؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد ويفتح للبنان آفاقا جديدة في الاقتصاد.

    وتتخذ الدولة اللبنانية سياسات وإجراءات لمنع إنتاج وترويج "الحشيشة" على الأراضي اللبنانية، وتعتبر هذه الزراعة جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ولكن في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة بتشريع زراعة "الحشيشة" في لبنان. 

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