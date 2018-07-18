مجلس النواب اللبناني يستعد لإصدار قانون يشرع مخدر "الحشيش"

أكد رئيس محلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، خلال لقائه بالسفيرة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد، أن مجلس النواب اللبناني بصدد التحضير لدرس التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وإقرارها.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، أضاف بري أيضا في حديثه للسفيرة الأمريكية، أنهم سيعملون على تصنيعها واستخدامها طبيا على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية.

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وتابعت الصحيفة، أنه أمام وفد لجنة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات برئاسة إيلينا فالنتشيانو، أكد بري أنه لابد من إدخال تعديلات على قانون الانتخاب الحالي، مشددا على إدخال الكوتا الانتخابية للمرأة لإنصاف تمثيلها.