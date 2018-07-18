مجلس النواب اللبناني يستعد لإصدار قانون يشرع مخدر "الحشيش"

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية، أضاف بري أيضا في حديثه للسفيرة الأمريكية، أنهم سيعملون على تصنيعها واستخدامها طبيا على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية.
وكانت أشارت صحيفة ذا غارديان البريطانية في تقرير لها إلى أن النبتة المشهورة في لبنان كنبتة غير شرعية قد تساهم بقلب الوضع اللبناني رأسا على عقب، في حال تم الاستفادة منها بالطرق الصحيحة.
وربطت الصحيفة بين الحشيشة والخطة الاقتصادية التي تحضرها شركة "ماكينزي" الأمريكية للبنان، حيث أن التقارير الاقتصادية للشركة تتوقع أن تدر الحشيشة حوالي مليار دولار لخزينة لبنان ما سيؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد ويفتح للبنان آفاقا جديدة في الاقتصاد.وتتخذ الدولة اللبنانية سياسات وإجراءات لمنع إنتاج وترويج "الحشيشة" على الأراضي اللبنانية، وتعتبر هذه الزراعة جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ولكن في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات المطالبة بتشريع زراعة "الحشيشة" في لبنان.
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