أزمات اللاجئين العرب على طاولة النقاش في الجامعة العربية

قال السفير فاضل محمد جواد، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون القانونية لمجلس وزراء العدل العرب، إن هناك مساعي من أجل الخروج باتفاقية عربية تساهم في التصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية.

وأشار جواد في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، والتي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، إلى أن ذلك الأمر "خطوة هامة نحو تدارك

© AFP 2018 / Khaled El-Shahed جامعة الدول العربية مستعدة لحل الخلاف "بين الأشقاء"

مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين، نتيجة لما تشهده بعض دولنا العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية".

وأضاف الأمين العام المساعد: "أهم ما يشغل العالم بمختلف هيئاته وتنظيماته وأفراده هو تدفق اللاجئين العرب بمقاييس غير مسبوقة".

ومضى: "ينبغي على الدول العربية عدم تجاهلها ولا تسمح بتشكل أزمة عالمية طاغية، ويجب البحث عن حلول جذرية، وهذا يتطلب وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب".

وقال جواد إن هذا الاجتماع يأتي في إطار قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 916 الصادر في 9/5/ 2018، وتوصيات الاجتماع الرابع للجنة المشتركة، الذي عقد بالقاهرة في فبراير (شباط) من العام الجاري، والذي أوصى بالموافقة على مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية في الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المنعقد حاليا، ورفع مشروع الاتفاقية بعد الموافقة عليه من جانب اللجنة إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة لاعتمادها، وكذلك إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته القادمة لاعتمادها".