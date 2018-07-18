أزمات اللاجئين العرب على طاولة النقاش في الجامعة العربية

وأشار جواد في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب، والتي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، اليوم الأربعاء 18 يوليو/تموز، إلى أن ذلك الأمر "خطوة هامة نحو تدارك
وأضاف الأمين العام المساعد: "أهم ما يشغل العالم بمختلف هيئاته وتنظيماته وأفراده هو تدفق اللاجئين العرب بمقاييس غير مسبوقة".
ومضى: "ينبغي على الدول العربية عدم تجاهلها ولا تسمح بتشكل أزمة عالمية طاغية، ويجب البحث عن حلول جذرية، وهذا يتطلب وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب".
وقال جواد إن هذا الاجتماع يأتي في إطار قرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب رقم 916 الصادر في 9/5/ 2018، وتوصيات الاجتماع الرابع للجنة المشتركة، الذي عقد بالقاهرة في فبراير (شباط) من العام الجاري، والذي أوصى بالموافقة على مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية في الاجتماع الخامس للجنة المشتركة المنعقد حاليا، ورفع مشروع الاتفاقية بعد الموافقة عليه من جانب اللجنة إلى مجلس وزراء العدل العرب في دورته المقبلة لاعتمادها، وكذلك إحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورته القادمة لاعتمادها".
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