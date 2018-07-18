قوات هادي تتصدى لهجوم "أنصار الله" جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن "القوات الحكومية المشتركة تصدت لهجوم شنه مسلحو أنصار الله، اليوم، على مواقعهم في مديرية التحيتا بعد تسللهم عبر مزارع في منطقة المسلب بين زبيد والتحيتا جنوب الحديدة دارت على أثره معارك لساعات".
في هذه الأثناء، أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" عن تنفيذ مسلحي الجماعة هجوماً شرق مديرية التحيتا، خلفت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف القوات الحكومية المشتركة.
وأضافت أن مسلحي الجماعة أعطبوا في الهجوم مدرعة بعبوة ناسفة وآلية، كما دمروا طقماً عسكرياً بصاروخ موجه، وغنموا معدل رشاش.
يذكر أن القوات الحكومية المشتركة أعلنت، في 7 يوليو/تموز الجاري، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين ينفذون بين الحين والآخر هجمات وعمليات قصف على القوات المشتركة في بعض المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم في المديرية.
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