قوات هادي تتصدى لهجوم "أنصار الله" جنوب الحديدة

دارت معارك بين القوات الحكومية المشتركة ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غربي اليمن، والقوات الحكومية تصدت لهجوم قوات "الحوثيين" جنوب الحديدة.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن "القوات الحكومية المشتركة تصدت لهجوم شنه مسلحو أنصار الله، اليوم، على مواقعهم في مديرية التحيتا بعد تسللهم عبر مزارع في منطقة المسلب بين زبيد والتحيتا جنوب الحديدة دارت على أثره معارك لساعات".

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" تعلن مهاجمة مواقع للتحالف في محافظة الجوف الحدودية

وأكد المصدر "مقتل وإصابة العديد من مسلحي أنصار الله خلال المعارك وغارات شنتها مروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي شاركت في التصدي للهجوم".

في هذه الأثناء، أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" عن تنفيذ مسلحي الجماعة هجوماً شرق مديرية التحيتا، خلفت خسائر في الأرواح والعتاد في صفوف القوات الحكومية المشتركة.

وأضافت أن مسلحي الجماعة أعطبوا في الهجوم مدرعة بعبوة ناسفة وآلية، كما دمروا طقماً عسكرياً بصاروخ موجه، وغنموا معدل رشاش.

يذكر أن القوات الحكومية المشتركة أعلنت، في 7 يوليو/تموز الجاري، السيطرة على مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة عقب معارك مع مسلحي "أنصار الله" الذين ينفذون بين الحين والآخر هجمات وعمليات قصف على القوات المشتركة في بعض المناطق التي لا تزال تحت سيطرتهم في المديرية.