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13:53 18 يوليو/ تموز 2018
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    الملك سلمان بن عبد العزيز

    الجبير في الكويت لتنفيذ قرار الملك سلمان

    © AP Photo / Saudi Press Agency
    العالم العربي
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    استقبل وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، في مطار الكويت الدولي، مساء أمس الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

    وقال نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله، إن زیارة الجبير إلى البلاد تأتي في إطار التوقیع على مجلس التنسیق المشترك بین البلدین الشقیقین، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

    الملك سلمان في قصر اليمامة
    © AP Photo /
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    وأوضح الجارالله، في تصریح للصحفیین على ھامش مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة المصریة لدى الكویت بمناسبة الذكرى الـ66 لثورة الـ23 من یولیو، "أن ھذا المجلس معني بأطر التعاون المشترك ویسعى لتعزیز العلاقات الثنائیة بین البلدین".

    وحول ما إذا كان المجلس سیدرس إعادة تشغیل حقل النفط الحدودي بین البلدین، قال الجارالله إن "ھناك اتصالات وبحث متواصل مع الأشقاء في المملكة فیما یتعلق بالمنطقة المقسومة وسنصل إلى اتفاق إن شاء الله"، موضحا أن "زیارة الوزیر الجبیر تنحصر فقط في التوقیع على مجلس التنسیق".

    وكان مجلس الوزراء السعودي قرر في جلسة، أمس الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي. وفوض وزير الخارجية عادل الجبير الذي سيترأس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي بالتوقيع على صيغة محضر إنشائه.

    يذكر أن السعودية عملت خلال الفترة الماضية على إنشاء مجالس للتنسيق السياسي والاقتصادي مع عدد من الدول في مقدمتها الإمارات والعراق ومصر، لتسهيل التنسيق والتعاون المشترك.

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