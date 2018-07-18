بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير العراقي في موسكو حيدر هادي، الوضع في البلاد على خلفية تشكيل حكومة عراقية جديدة.

موسكو – سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان بهذا الشأن، اليوم الأربعاء 18 يوليو / تموز: "جرت خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من المسائل الإقليمية الملحة مع التركيز على الوضع في العراق في ضوء الجهود، التي تبذلها القيادة العراقية سعيا منها لتشكيل حكومة جديدة اعتمادا على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة".

وقالت الخارجية الروسية إن الطرفين بحثا أيضا، بعض الجوانب العملية المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون "الروسي – العراقي" المتعدد المجالات مع التركيز على التعاون في مجال الطاقة.

وجرت في العراق، يوم 12 مايو / أيار الماضي، الانتخابات البرلمانية الأولى بعد تحرير البلاد من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان من المفترض أن تؤدي نتائج هذه الانتخابات إلى تشكيل حكومة جديدة في العراق، إلا أن السلطات أعلنت عن وجود مخالفات وقعت أثناء عملية التصويت، ولذلك قرر البرلمان القيام بإعادة فرز الأصوات بشكل يدوي.