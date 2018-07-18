بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

موسكو – سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان بهذا الشأن، اليوم الأربعاء 18 يوليو / تموز: "جرت خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من المسائل الإقليمية الملحة مع التركيز على الوضع في العراق في ضوء الجهود، التي تبذلها القيادة العراقية سعيا منها لتشكيل حكومة جديدة اعتمادا على نتائج الانتخابات البرلمانية العامة".
وجرت في العراق، يوم 12 مايو / أيار الماضي، الانتخابات البرلمانية الأولى بعد تحرير البلاد من تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكان من المفترض أن تؤدي نتائج هذه الانتخابات إلى تشكيل حكومة جديدة في العراق، إلا أن السلطات أعلنت عن وجود مخالفات وقعت أثناء عملية التصويت، ولذلك قرر البرلمان القيام بإعادة فرز الأصوات بشكل يدوي.
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