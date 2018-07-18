"أطباء بلا حدود" تتواصل مع القوات الروسية في جنوب سوريا لهذا السبب

أعلن مدير عمليات منظمة " أطباء بلا حدود" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بينوا دي غريز، أن أطباء المنظمة قاموا بالتواصل مع القوات الروسية في جنوب سوريا لبناء الثقة ولضمان عملهم في المنطقة.

موسكو — سبوتنيك. وقال دي غريز، في مؤتمر صحفي اليوم عبر الفيديو: "تتواجد في جنوب سوريا الآن القوات الروسية. نحن نحاول أن نتواصل معها. وقمنا بالتواصل لضمان عمل مستشفياتنا وأطبائنا في جنوب سوريا".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD "أطباء بلا حدود" تخطط لإرسال فريق طبي وإمدادات إلى الحديدة

وشدد دي غريز على أن المنظمة "في جميع النزاعات تقوم أولا ببناء الثقة، وثانيا نوضح عملنا، ونشرح كيفية المساعدات، التي ممكن أن نقدمها".

كما أشار دي غريز إلى أن أكثر من 200 ألف شخص غادروا منازلهم في جنوب غرب سوريا منذ بدء العمليات العسكرية في هذه المنطقة.

ولفت مدير عمليات منظمة "أطباء بلا حدود" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن المشكلة الأكثر إلحاحا في المنطقة هي تأمين المياه، مضيفا أن " أطباء بلا حدود" يركزون على مهمة أساسية وهي توفير المياه للمحتاجين في المنطقة.

وكان الجيش السوري بدأ حملة عسكرية واسعة النطاق، في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي، لاستعادة المنطقة الجنوبية من سوريا بالتزامن مع عملية مصالحة وطنية.

ومنذ بدء العملية العسكرية في جنوب سوريا، بدأ النازحون السوريون يتوجهون نحو الحدود الأردنية طلباً للجوء، لكن الأردن الذي أعلن إغلاق حدوده مع سوريا تماماً منذ العام 2016، رفض خيار اللجوء. ورغم ما سبق فقد أعلن رئيس الوزراء الأردني، في الأول من يوليو/تموز، أي في اليوم التالي لإنشاء المركز الطبي على الحدود، حملة وطنية لإغاثة النازحين السوريين داخل بلدهم.