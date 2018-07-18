تسجيل
14:55 18 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    درعا - الشرطة العسكرية الروسية في بلدة النعيمة

    "أطباء بلا حدود" تتواصل مع القوات الروسية في جنوب سوريا لهذا السبب

    © Sputnik . Firas Alahmad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن مدير عمليات منظمة " أطباء بلا حدود" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، بينوا دي غريز، أن أطباء المنظمة قاموا بالتواصل مع القوات الروسية في جنوب سوريا لبناء الثقة ولضمان عملهم في المنطقة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال دي غريز، في مؤتمر صحفي اليوم عبر الفيديو: "تتواجد في جنوب سوريا الآن القوات الروسية. نحن نحاول أن نتواصل معها. وقمنا بالتواصل لضمان عمل مستشفياتنا وأطبائنا في جنوب سوريا".

    مطار الحديدة في اليمن
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    "أطباء بلا حدود" تخطط لإرسال فريق طبي وإمدادات إلى الحديدة
    وشدد دي غريز على أن المنظمة "في جميع النزاعات تقوم أولا ببناء الثقة، وثانيا نوضح عملنا، ونشرح كيفية المساعدات، التي ممكن أن نقدمها".

    كما أشار دي غريز إلى أن أكثر من 200 ألف شخص غادروا منازلهم في جنوب غرب سوريا منذ بدء العمليات العسكرية في هذه المنطقة.

    ولفت مدير عمليات منظمة "أطباء بلا حدود" في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، إلا أن المشكلة الأكثر إلحاحا في المنطقة هي تأمين المياه، مضيفا أن " أطباء بلا حدود" يركزون على مهمة أساسية وهي توفير المياه للمحتاجين في المنطقة.

    وكان الجيش السوري بدأ حملة عسكرية واسعة النطاق، في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي، لاستعادة المنطقة الجنوبية من سوريا بالتزامن مع عملية مصالحة وطنية.

    ومنذ بدء العملية العسكرية في جنوب سوريا، بدأ النازحون السوريون يتوجهون نحو الحدود الأردنية طلباً للجوء، لكن الأردن الذي أعلن إغلاق حدوده مع سوريا تماماً منذ العام 2016، رفض خيار اللجوء. ورغم ما سبق فقد أعلن رئيس الوزراء الأردني، في الأول من يوليو/تموز، أي في اليوم التالي لإنشاء المركز الطبي على الحدود، حملة وطنية لإغاثة النازحين السوريين داخل بلدهم.

     

    انظر أيضا:

    أطباء بلا حدود: "التحالف السعودي الإماراتي" قصف مركزا لعلاج الكوليرا في اليمن
    "أطباء بلا حدود": التحالف العربي يرفض وصول طائراتنا إلى اليمن منذ 3 أيام
    التحقيق مع "أطباء بلا حدود" فيما يتعلق بالمهاجرين
    منظمة "أطباء بلا حدود" تتهم خفر السواحل الليبي بالتعرض للمهاجرين في المتوسط
    "أطباء بلا حدود" تحذر من انتشار وباء الكوليرا في اليمن
    "أطباء بلا حدود": ضحايا خان شيخون تعرضوا لنوعين من العناصر الكيميائية
    "أطباء بلا حدود": عالجنا 56 ألف جريح وآلاف الأطفال من سوء التغذية منذ بدء الحرب في اليمن
    أطباء بلا حدود تأسف لمقتل العاملين الطبيين الروس في مستشفى حلب
    أطباء بلا حدود تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في العراق
    أطباء بلا حدود تجلي موظفيها من 6 مستشفيات باليمن بسبب القصف العشوائي
    دي ميستورا: قصف مشفى أطباء بلا حدود في حلب لم يكن بطريق الخطأ
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحرب في الجنوب السوري, منظمة أطباء بلا حدود, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للإنسان
    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للإنسان
    كاريكاتير - قمة هلسنكي
    "قمة هلسنكي" أثارت موجة من انتقادات الإدارة الأمريكية
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك