سلطنة عمان توفر تأشيرة رخيصة مدتها 30 يوما لمواطني هذه الدولة... ليست في حاجة إلى كفيل

أصدرت سلطنة عمان، أخيرا، تأشيرة دخول "فيزا" سياحية، سهلة ورخيصة إلى أراضيها لمواطني الهند.

وتحمل "الفيزا" الجديدة اسم "26N"، ويمكن الحصول عليها عبر شبكة الإنترنت، من خلال الموقع الرسمي لشرطة عمان، بعد دفع رسوم 5 ريالات عمانية (900 روبية هندية)، ولكنها متاحة فقط للهنود الحاصلين على إقامة صالحة أو تأشيرة دخول متعددة إلى الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، أو تأشيرة "شنغن" لأوروبا.

ولا يشترط الحصول على هذه "الفيزا" إلى كفيل من أجل إصدارها، ولكن بالنسبة للذين هم في حاجة إلى رعاة، فإنه يمكن الحصول عليها من خلال مكاتب السفر، وذلك بعد دفع رسوم إضافية.

أما بشأن الأوراق المطلوبة لاستخراج "الفيزا" الإلكترونية الجديدة، فهي نسخة ممسوحة من صورة شخصية، ونسخة من "الفيزا" للدول المذكورة، بالإضافة إلى حجز في فندق بسلطنة عمان، وتذكرة عودة، لضمان جدية المسافر.

وتستمر صلاحية "الفيزا" الجديدة إلى عمان لمدة 30 يوما، والتي يبدأ سريانها من تاريخ إصدارها، ما يجعلها مفيدة لإجراء رحلات قصيرة إلى سلطنة عمان.