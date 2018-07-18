الجيش العراقي يصدر بيانا بشأن الكويت

أصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن دولة الكويت، في الوقت الذي تشهد فيه الدولتان تأهبا خشية التظاهرات الجارية في العراق.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزارة الدفاع العراقية جددت الإعلان عن تخصيص مكافآت مالية مجزية لمن يدلي بمعلومات عن رفات الكويتيين المفقودين في العراق أو الممتلكات الكويتية المنهوبة إبان الغزو العراقي للكويت.

© REUTERS / Stephanie McGehee أمير الكويت يعلن تخصيص ملياري دولار لإعادة إعمار العراق

ودعت الوزارة المواطنين الذين يمتلكون أي معلومات عن رفات العراقيين أو الكويتيين أو الإيرانيين الذين فقدوا في الحرب العراقية — الإيرانية وحرب تحرير الكويت وما يتعلق بمفقودات الأرشيف الاميري الكويتي والممتلكات الكويتية إلى الإدلاء بها.

وأوضحت أنه يمكن الإدلاء بأي معلومات في هذا الصدد من خلال التواصل مع مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية أو مديرية حقوق الإنسان في الوزارة أو عن طريق نظام حكومة المواطن الإلكترونية.

وأكدت الوزارة أنها خصصت مكافأة مجزية لمن يتقدم بهذه المعلومات بعد التأكد منها دون أن يكشف عن طبيعة تلك المكافأة.

وأحالت الحكومة العراقية ملف المفقودين الكويتيين من وزارة حقوق الإنسان العراقية المنحلة إلى وزارة الدفاع العراقية.

وسبق لوزارة الدفاع العراقية أن حثت المواطنين على الإبلاغ عن الرفات في إعلانات سابقة في شهري أبريل الماضي ومارس من عام 2017 ولم تكشف بعدها عما إذا كانت قد تلقت أي معلومات من المواطنين.