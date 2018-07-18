قطاع السينما في السعودية يسعى لتوفير نحو 90 ألف وظيفة خلال عامين

وأكد علوي أن هذه الوظائف "سهلة"، حيث أنها لا تحتاج إلى مهارات محددة، والعديد من الوظائف ستكون بنظام العمل الجزئي للشباب والشابات، وبعد إصدار الرخص سيتاح لهم التدرج في الوظائف إلى درجة مدير صالة تشغيل ومدير مبيعات وغيرها.
كانت السلطات السعودية افتتحت أول قاعة سينما في البلاد، في 18 نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من إغلاقها.
وتشجع الحكومة السعودية العروض وأشكال أخرى من نشاطات الترفيه؛ ويأتي ذلك في إطار خطة طموحة للإصلاحات يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم معارضة الأوساط المحافظة المتشددة.
وينفق المواطنون السعوديون آلاف الدولارات، سنوياً، لمشاهدة عروض سينما وزيارة أماكن للترفيه في بلدان ومدن سياحية مجاورة، مثل المنامة ودبي.
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