قطاع السينما في السعودية يسعى لتوفير نحو 90 ألف وظيفة خلال عامين

أفاد مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، بأن قطاع السينما في المملكة يخطط لتوفير نحو 90 ألف وظيفة (دائمة وجزئية) للمواطنين من الجنسين، بحلول العام 2020.

© Photo / Facebook @avengers السينما في السعودية تنفرد بعرض فيلم ضخم قبل هوليوود

القاهرة — سبوتنيك . وتوقع عضو لجنة المراكز في الغرفة، محمد علوي، في تصريح لصحيفة "عكاظ" نشر، اليوم الأربعاء، أن يصل عدد شاشات العرض السينمائية في البلاد إلى ألفين.

وأكد علوي أن هذه الوظائف "سهلة"، حيث أنها لا تحتاج إلى مهارات محددة، والعديد من الوظائف ستكون بنظام العمل الجزئي للشباب والشابات، وبعد إصدار الرخص سيتاح لهم التدرج في الوظائف إلى درجة مدير صالة تشغيل ومدير مبيعات وغيرها.

كانت السلطات السعودية افتتحت أول قاعة سينما في البلاد، في 18 نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من إغلاقها.

وتشجع الحكومة السعودية العروض وأشكال أخرى من نشاطات الترفيه؛ ويأتي ذلك في إطار خطة طموحة للإصلاحات يدعمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رغم معارضة الأوساط المحافظة المتشددة.

وينفق المواطنون السعوديون آلاف الدولارات، سنوياً، لمشاهدة عروض سينما وزيارة أماكن للترفيه في بلدان ومدن سياحية مجاورة، مثل المنامة ودبي.