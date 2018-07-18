اعتراض صاروخ باليستي "حوثي" في سماء السعودية

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا باليستيا في سماء نجران من قبل سرية "الباتريوت" بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
وأوضح المالكي، أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات".
وأضاف المتحدث الرسمي أن "هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".
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