اعتراض صاروخ باليستي "حوثي" في سماء السعودية

اعترضت قوات الدفاع الجوي، التابعة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 18 يوليو/ تموز، صاروخا باليستيا في سماء مدينة نجران جنوبي السعودية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد اعترضت الدفاعات الجوية صاروخا باليستيا في سماء نجران من قبل سرية "الباتريوت" بقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

© AP Photo / Amr Nabil التحالف يكشف تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي استهدف نجران

بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي بأنه "في الساعة 10:15 صباحا رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إ طلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من مدينة صعدة باتجاه أراضي المملكة".

وأوضح المالكي، أن "الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران، وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مضيفا أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراضه وتدميره، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "هذا العمل العدائي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي والإنساني".