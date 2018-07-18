قتلى وجرحى في هجوم شنه "أنصار الله" على موقعين للجيش السعودي في نجران وجيزان

ونقل موقع "المسيرة" التابع لـ"أنصار الله" عن مصدر عسكري، قوله إنه سقط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي، بعملية هجومية على موقعين في صحراء "البقع" قبالة نجران.
وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من اغتنام الأسلحة، خلال العملية الهجومية على الموقع.
وكانت قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية قد استهدفت، أمس الثلاثاء، تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود بجيزان، كما تم قنص أحد المرتزقة بذات المكان.
وكانت قوات هادي أعلنت عن تصديها لهجوم "أنصار الله" في جنوب الحديدة، غربي اليمن.
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