قرقاش يعلق على قرار الملك سلمان بشأن الكويت

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أصدره، أمس الثلاثاء 17 يوليو / تموز، بشأن الكويت.

وكتب قرقاش على "تويتر"، اليوم الأربعاء 18 يوليو: "كل الترحيب بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي".

وأضاف: "العمل الثنائي المكثف بين الأشقاء يعزز العمل الجماعي المشترك، والعمل مع الرياض يبقى عنوانه الخير والمصداقية والحرص على إستقرار الخليج العربي وإزدهاره".

كل الترحيب بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، العمل الثنائي المكثف بين الأشقاء يعزز العمل الجماعي المشترك، والعمل مع الرياض يبقى عنوانه الخير والمصداقية والحرص على إستقرار الخليج العربي وإزدهاره. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 18, 2018

واتخذ مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، خلال انعقاده بقصر السلام في جدة، قرارا بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، بعد موافقة الملك سلمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت "واس": "فوض المجلس وزير الخارجية عادل الجبير، الذي سيترأس الجانب السعودي في مجلس التنسيق بالتوقيع على صيغة محضر إنشائه.

واستقبل وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، في مطار الكويت الدولي، مساء أمس الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وقال نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله، إن زیارة الجبير إلى البلاد تأتي في إطار التوقیع على مجلس التنسیق المشترك بین البلدین الشقیقین، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

يذكر أن السعودية عملت خلال الفترة الماضية على إنشاء مجالس للتنسيق السياسي والاقتصادي مع عدد من الدول في مقدمتها الإمارات ومصر والعراق، لتسهيل التنسيق والتعاون المشترك.