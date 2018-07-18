الخارجية الروسية: لا نستبعد حصول استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية في إدلب

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تستبعد حدوث استفزازات تزعم استخدام أسلحة كيميائية من قبل الجيش السوري في إدلب.

© Sputnik . Natalia Seliverstova الخارجية الروسية: موسكو لا تزال مستعدة للمساهمة في تحقيقات تحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا

وقالت زخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي "وفقا للمعلومات المتاحة، يمكنني القول أن هناك معلومات عن وصول أعداد كبيرة من السيارات التي تقل أعضاء من ذوي الخوذات البيضاء إلى مدينة إدلب، وبالإضافة إلى ذلك من ضمنهم متخصصون بالكيمياء".

وأضافت زاخاروفا "واستطاع هؤلاء نقل كميات كبيرة من الأسلحة الصاروخية، لا شك أن هذه "الهدايا التذكارية" أي الصواريخ التي تم نقلها إلى إدلب هي ستستخدم من قبل الخوذ البيضاء لأغراض ادعائية وغرضها فبركة أخبار وتلفيقات عن أن القوات السورية تقوم بقصف إدلب بالأسلحة الكيميائية".

وتابعت " لا يمكن استبعاد شيء، مثلا حصول استفزازات واسعة النطاق".