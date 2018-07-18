7 دول عربية في قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط

أدرجت 7 دول عربية، ضمن قائمة أفضل 10 وجهات سياحية في الشرق الأوسط، بينما كانت ثلاث مدن من نصيب إسرائيل.

أعلن موقع السفر والسياحة الشهير "تريب أدفيزور" مؤخرا، عن القائمة، بناءا على ترشيحات المسافرين، الذين أجمعوا على أن هذه الدول هي الأفضل للزيارة في الشرق الأوسط.

© AP Photo / Hassan Ammar 10 وجهات سياحة تكشف جمال السعودية (صور)

وتصدرت إمارة دبي الخليجية القائمة، التي كتب الموقع عنها بأنها "الوجهة التي تمزج بين الثقافة الحديثة والتاريخ والمغامرة، مع التسوق والترفيه على مستوى عالمي"، مشيرأ إلى أنه في الإمكان الاستمتاع بمشاهدة عرض في دار أوبرا دبي، أو إلقاء نظرة على وسط المدينة من برج خليفة الشاهق، أو قضاء فترة ما بعد الظهيرة على طول خور دبي، لاستكشاف أسواق الذهب والنسيج والتوابل.

وأضاف الموقع، أنه إذا كنت تبحث عن الإثارة، وزيادة نسبة الأدرينالين في جسمك بدبي، فمن الممكن أن تمارس رياضة الطفو فوق الكثبان الرملية، عبر منطاد هواء ساخن، أو القفز من الطائرة فوق جزيرة بالم جميرا.

وجاءت في المركز الثاني، مدينة الغردقة المصرية، التي قال موقع "تريب أدفيزور" عنها، إنها أصبحت منتجعا مزحما طوال العام، بفضل شعابها المرجانية المذهلة، ومياهها الفيروزية المثالية لركوب الأمواج، على ساحل البحر الأحمر، ما يجعلها من أفضل مواقع الغوص والغطس في العالم.

وكان المركز المركز الثالث في القائمة، من نصيب العاصمة الإسرائيلية، تل أبيب، "المدينة العلمانية التي تجذب الفنانين والموسيقيين والمهنيين الشباب، بنواديها الليلية، وحاناتها، وفنونها المزدهرة، وحياة المثليين، بحسب موقع "تريب أدفيزور"، كما أنه تم وضع "المدينة البيضاء" على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو في عام 2003، كواحدة من أهم النماذج المعمارية ذات الطراز الدولي.

وفازت بالمركز الرابع، مدينة شرم الشيخ المصرية، تلتها القدس في المركز الخامس، لاعتبارها من الأماكن الأثرية والتاريخية العريقة، التي كان الحجاج الدينيون يسافرون إليها منذ قرون.

وجاءت العاصمة المصرية القاهرة في المركز السادس، تلتها إمارة أبوظبي الخليجية في المركز السابع، التي أشار الموقع عنها إلى أنها "تحتفظ بأجواء عربية أكثر وضوحا من أجواء دبي الجذابة، كما تعد سيارات الأجرة وسيلة آمنة وموثوقة للالتفاف على مواقع، مثل منتزه الكورنيش، والقلعة البيضاء، وقرية التراث، والتي تقدم لمحات عن حياة البدو، ومركز الحرف النسائية".

أما المركز الثامن، فكان من نصب العاصمة القطرية الدوحة، "التي أصبحت موطنا للعديد من المجمعات الرياضية، وتزخر بالمراكز التجارية في كافة أرجائها، بينما يتسم الكورنيش الخاص بها بهندسته المعمارية الخلابة".

وجاءت مدينة وميناء إسرائيل في المركز التاسع في القائمة، بينما تذيلت القائمة سلطنة عمان.