بعد إلغاء زيارة الوفد العراقي إلى السعودية... تعاون جديد بين بغداد والرياض

بعد ساعات قليلة من إلغاء العراق زيارة وفده الوزاري إلى السعودية، أعلنت بغداد والرياض عن فتح باب للتعاون الجديد بين البلدين.

قالت وكالة الأنباء العراقية (واع) إن المصرف العراقي للتجارة، قرر افتتاح فرع له في السعودية، بعد حصوله على التراخيص الرسمية من مجلس الوزراء السعودي.

© REUTERS / HANDOUT مع اشتعال المظاهرات... العراق يتخذ قرارا عاجلا بشأن زيارة وفده إلى السعودية

وأوضحت أن هذا الإجراء سيدعم التعاون الاقتصادي بين العراق والمملكة.

وقال رئيس المصرف العراقي للتجارة ورئيس مجلس الإدارة، فيصل الهيمص، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية: "هذه الإضافة المهمة لسلسة إنجازات المصرف، ستعزز العلاقات المصرفية والتجارية بين البلدين ويتوسع العمل بينهما، فيما سيضيف للمصارف العراقية تجربة جديدة من نوعها ولأول مرة".

من جانبه، قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "الموافقة على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة، ستكون له فائدة لدولة العراق والبنك العراقي وللقطاع المصرفي السعودي، على حد سواء".

وأضاف حافظ، "دخول المصرف في السوق السعودية، سيحقق عدة مزايا إيجابية للنظام المصرفي العراقي في المقام الأول".

ومضى

لا سيما أن البيئة المصرفية السعودية تعتبر من أفضل البيئات المصرفية على المستوى العربي والإقليمي والدولي، من حيث القوة والمتانة والتنوع، سواء فيما يتعلق بالخدمات المصرفية أو أنظمة المدفوعات المصرفية.