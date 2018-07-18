أوكرانيا تفتتح مركزي تأشيرات في السعودية

وفي بيان مشترك، قالت شركة "في إف إس غلوبال" والسفارة الأوكرانية، إن كلا المركزين المتواجدين في الرياض وجدة، بدآ في قبول طلبات التأشيرة لمعالجة تأشيرات الدخول قصيرة الأجل وطويلة الأجل لأوكرانيا، وفقا لموقع "تريد أرابيا".
وأكدت النسخة الروسية من موقع "أوكرانيا بالعربية"، أن الراغبين بالحصول على التأشيرة، سيكون بإمكانهم تقديم الطلبات بشكل مريح بالنسبة لهم، والاستفادة من بعض الخدمات الإضافية في حال رغبتهم بذلك (إعداد صور، وترجمة المُستندات، ونسخ المستندات، وإعداد بواليص التأمين الصحّي وما شابه ذلك).
وتم افتتاح المراكز بحضور سيرغي بوشكارسكي، نائب رئيس البعثة، وبوغدان كوستيوك، مساعد القنصلية لسفارة أوكرانيا.
وتعليقا على افتتاح مركزي التأشيرات، قال فيناي مالهوترا، المدير التنفيذي للمجموعة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والصين، في شركة "في إف إس غلوبال": "نحن على ثقة من أن افتتاح مركز طلبات التأشيرات الأوكرانية في المملكة العربية السعودية سيساعد على تحفيز السفر إلى الدولة الواقعة في شرق أوروبا من المملكة، وبشكل متزايد، تعد أوكرانيا الوجهة المرغوبة للسائحين الوافدين بالإضافة إلى الأخوة التجارية في المملكة العربية السعودية، ونحن ملتزمون بتزويدهم بخدمة ممتازة وسلسة".
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