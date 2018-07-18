تسجيل
19:02 18 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    قطر، الدوحة

    خبير قانون دولي: مفاجآت في النزاع القطري الإماراتي أمام محكمة العدل الدولية

    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    1 0 0

    قال أيمن سلامة، الأستاذ الزائر في المعهد الدولي لحقوق الإنسان "ستراسبورغ"، إن محكمة العدل الدولية ستصدر أمرا خلال أيام، بشأن التدابير التحفظية التي طلبتها قطر من المحكمة في دعواها ضد الإمارات العربية المتحدة.

    وأضاف سلامة في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن هناك أربع أسس قانونية ترتكز عليها محكمة العدل الدولية، حين تصدر أمرها بتدابير تحفظية ضد أحد أطراف الدعوى أمام المحكمة.

    أمير قطر في القمة الخليجية
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    كيف يتصرف الناتو إذا تكررت أزمة مقاطعة قطر مع دولة جديدة
    وأكد الخبير القانوني الدولي، أن "الأمر المتوقع صدوره يوم الاثنين المقبل 23 يوليو/ تموز، ليس حكما قضائيا باتا، بشأن النزاع بين قطر والإمارات، لكنها قد تحكم باختصاصها بالفصل في النزاع في ذات اليوم".

    وتابع "الأمر يعد استجابة من محكمة العدل الدولية للطلب القطري، وهو الأمر الذي ستكون له تداعيات خطيرة تتخطى منطقة الشرق الأوسط".

    ومضى "بكل تأكيد حيث أن المنحى في الأزمة القطرية أصبح قانونيا في هيئات قضائية دولية منها محكمة العدل الدولية، فضلا عن منظمة التجارة العالمية في الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية".

    وأشار سلامة إلى أنه ربما تكون هناك مفاجآت قطرية، لأن الدوحة حركت جهاتها القانونية في الوقت، الذي لم تعمل فيه الدول الأربع بنفس الاتجاه.

    وأضاف "قطر هى الدولة العربية الوحيدة، التي ذهبت إلى محكمة العدل الدولية، حيث كانت المرة الأولى ضد البحرين وتم الفصل فيها، والثانية وهي المتداولة في ساحات المحكمة والتي نحن بصدد الحديث عنها".

    وأضاف

    قطر ذهبت منفردة إلى محكمة العدل الدولية، لأن قانون المحكمة يسمح بذلك في الوقت، الذي يتصور البعض ضرورة موافقة الدولتين على ذلك، وهو أمر عار عن الصحة.

    وتابع سلامة، "ما طلبته قطر من محكمة العدل الدولية في الدعوة المقامة من جانبها منذ شهر تقريبا، أهم ما طلبته على وجه السرعة، والتي تفصل فيها المحكمة خلال أسبوع أو أسابيع هي التدابير التحفظية العاجلة أو على وجه السرعة حتى صدور الحكم النهائي والذي قد يصدر خلال سنوات".

    وأردف "يجب أن تكون هناك ضرورة لمثل هذه التدابير، وهنا تصدر المحكمة أمرا ضد الدولة المدعى عليها الإمارات".

    وأهم تلك التدابير التحفظية التي طلبتها قطر:

    قطر، الدوحة
    © Sputnik . Vitaliy Belousov
    أزمة جديدة بين قطر والسعودية
    - إنهاء والتوقف عن كافة تدابير التمييز العنصري، التي مارستها الإمارات منذ يونيو/ حزيران 2017، ومنها إجراءات تمييزية عنصرية ضد المقيمين والطلاب والمستثمرين القطريين داخل الإمارات.

    — وقف ومنع كافة الإجراءات الإماراتية التي كان من شأنها تفريق الأسرة الواحدة، والفصل بين الأزواج، وطرد الأزواج القطريين المتزوجين من سيدات إماراتيات.

    — رفع الحظر الجوي عن كافة الرحلات سواء كان الطيران القطري أو الأجنبي المتجه من وإلى قطر، وفتح كافة الممرات الجوية التي كانت تستخدمها شركات الطيران القطرية المتجهة من وإلى قطر في المجال الجوي الإماراتي فورا.

    وأوضح سلامة، أن الإمارات مضطرة للمثول أمام محكمة العدل الدولية للدفاع عن نفسها، لأن أحكام العدل الدولية غير قابلة للطعن، ويقوم مجلس الأمن بتنفيذها، وسيترقب العالم تاريخ 23 يوليو/ تموز، لأنه في حال موافقة المحكمة على طلب واحد من التدابير التحفظية، التي طلبتها قطر فإن هذا سيمثل صدمة للرياض، والتي لها منفذ بري مباشر مع قطر، واتخذت نفس الإجراءات الإماراتية، وربما أشد، وهذا سيكون له تأثير سياسي ودعائي وإعلامي وثقافي واجتماعي على باقي دول المقاطعة.

    انظر أيضا:

    بمشاركة القوات الأميرية... قطر تنفذ عملا عسكريا هو الثالث منذ أزمة الخليج
    قطر تعلن توفير 1000 فرصة عمل للأردنيين المقيمين على أراضيها
    موسكو مستعدة لتقديم خبرتها في تنظيم المونديال إلى قطر
    وزير العمل الأردني يتوجه إلى قطر لمتابعة ملف تشغيل الأردنيين
    تصرف أمير قطر تجاه زوجة ماكرون يثير انتباه الإعلام الفرنسي (فيديو)
    قطر تطلق الفيديو الرسمي لكأس العالم 2022
    في أول حوار له… صحيفة: الأمير الهارب إلى قطر يتحدث عن خلافات "الغرف المغلقة" بين حكام الإمارات
    الرئيس الروسي يسلم أمير قطر الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022 (فيديو)
    بعد قرار الفيفا النهائي... أمير قطر يتسلم استضافة مونديال 2022 رسميا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أزمة قطر, أخبار الإمارات, أخبار قطر, أخبار السعودية, أزمة قطر مع دول الخليج, أزمة قطر, محكمة العدل الدولية, السعودية, قطر, الإمارات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للإنسان
    حقيقة جديدة: كيف يمكن لليزر أن يكون بديلا للإنسان
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أخيرا وليس آخرا... ترامب أربك الجميع بتصريحاته
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك