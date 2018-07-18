بوغدانوف يبحث مع السفير المصري الوضع في الشرق الأوسط

قد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، لقاء مع السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر، وناقش معه الوضع في الشرق الأوسط والتعاون بين الدولتين.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المباحثات جرى استئناف التبادل الدوري بالآراء حول حزمة واسعة من مسائل الشرق الأوسط، بما في ذلك تسوية الوضع في سوريا وفلسطين".

كما أشارت الوزارة الى أنه جرى مناقشة مسائل العلاقات الثنائية والتعاون الروسي — المصري مع التركيز على دعم الحوار السياسي.