أرامكو السعودية: السيطرة على حريق في حاوية للتخزين في مصفاة الرياض

قالت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأربعاء، إنها احتوت حريقا في حاوية للتخزين في مصفاة الرياض، ولا خسائر بشرية.

وقالت شركة أرامكو في تغريدة على "تويتر" "تمكّنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريقٍ محدود وقع مساء اليوم في أحد الخزانات في مصفاة الرياض".

وتابعت "ولم تقع أية إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق، وجاري التحقيق لمعرفة مسببات الحادث".

تمكّنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريقٍ محدود وقع مساء اليوم في أحد الخزانات في مصفاة الرياض. وبفضل الله، لم تقع أية إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق، وجاري التحقيق لمعرفة مسببات الحادث. — aramco | أرامكو (@Saudi_Aramco) ١٨ يوليو ٢٠١٨

​فيما أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن إن "سلاح الجو المسير استهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض".

وكشفت "المسيرة" عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز "صماد 2" يعتقد أنها من نفذ الهجوم الجوي على مصفاة "أرامكو" في الرياض.