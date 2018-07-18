جماعة "أنصار الله" تستهدف مصفاة شركة أرامكو في العاصمة السعودية

ومن جانبها أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن وقوع حريق في أحد الخزانات في مصفاة الرياض دون وجود خسائر بشرية، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف المصفاة.

© AP Photo / Hani Mohammed قوات هادي تتصدى لهجوم "أنصار الله" جنوب الحديدة

وقالت شركة "أرامكو" في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء "تمكّنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريقٍ محدود وقع مساء اليوم في أحد الخزانات في مصفاة الرياض. ولم تقع أية إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق، وجاري التحقيق لمعرفة مسببات الحادث".

فيما أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" في اليمن أن "سلاح الجو المسير استهدف مصفاة شركة أرامكو في الرياض".

وكشفت "المسيرة" عن طائرة مسيرة بعيدة المدى من طراز "صماد 2" يعتقد أنها من نفذ الهجوم الجوي على مصفاة "أرامكو" في الرياض.