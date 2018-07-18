الرئيس هادي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع دول التحالف العربي

وقال هادي "إن مخاطر إيران وأدواتها الحوثية وأذرعها الإرهابية لا تزال تتربص بالجميع لأطماعها التي تعمل عليها خدمة للمشروع الفارسي المستهدف لليمن والمنطقة العربية".

© AP Photo / Hani Mohammed قوات هادي تتصدى لهجوم "أنصار الله" جنوب الحديدة

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية " سبأ "، التي تبث من الرياض وعدن، أكد الرئيس هادي خلال لقائه في عدن قائد قوات التحالف العربي في عدن العميد الركن عوض سعيد الاحبابي ونائبه العميد الركن سلطان بن فهد، "واحدية الهدف والمصير المشترك لليمن ودول المنطقة، وأهمية تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين اليمن ودوّل التحالف العربي لتحقيق الأهداف التي تخدم الجميع، لتحقيق أهداف عاصفة الحزم وإعادة الأمل".

وشدد الرئيس هادي "على تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لاستتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة وتحقيق سكينة المواطن والاستقرار المنشود".

وثمن: "مواقف قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما قدموه لليمن ونصرة شعبه وشرعيته الدستورية".

جدير بالذكر أن السعودية تقود، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.