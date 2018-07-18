الرئيس هادي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع دول التحالف العربي

وقال هادي "إن مخاطر إيران وأدواتها الحوثية وأذرعها الإرهابية لا تزال تتربص بالجميع لأطماعها التي تعمل عليها خدمة للمشروع الفارسي المستهدف لليمن والمنطقة العربية".
وشدد الرئيس هادي "على تعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لاستتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة وتحقيق سكينة المواطن والاستقرار المنشود".
وثمن: "مواقف قيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على كل ما قدموه لليمن ونصرة شعبه وشرعيته الدستورية".
جدير بالذكر أن السعودية تقود، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا عربيا دعما للشرعية ممثلة في الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد من جماعة "أنصار الله".
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
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