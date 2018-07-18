الرئيس العراقي يناقش مع زعماء الكتل السياسية المظاهرات والإسراع بتشكيل الحكومة

أفاد مصدر في رئاسة الجمهورية العراقية بأن اجتماعا بدأ قبل قليل لقادة وزعماء الكتل السياسية العراقية، في مقر رئاسة الجمهورية تلبية لدعوة من الرئيس فؤاد معصوم.

بغداد — سبوتنيك. وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة "سبوتنيك" مساء اليوم الأربعاء إن "الاجتماع سيناقش كيفية احتواء المظاهرات في عدد من المدن العراقية، والإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".