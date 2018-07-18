​بعد السودان... ثاني سفير قطري يغادر الجزائر

غادر السفير القطري لدى الجزائر، عبد العزيز السهلاوي، ليكون السفير الثاني الذي يغادر بعد سفير الدوحة لدى السودان.

أدى سفير دولة قطر في الجزائر عبد العزيز السهلاوي، الثلاثاء، زيارة وداع لوزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، إثر انتهاء مهمته في الجزائر، وقد جرى استقباله طبقا للأعراف البروتوكولية في مقر الوزارة، وفقا لصحيفة الشروق الجزائرية.

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وكان قبلها قد حظي باستقبال رئيس المجلـس الدستـوري، مراد مدلسي، حيث استعـرض الطرفان خلال هذا اللقاء واقع العلاقات الثـنائية "المتميزة وسبل تطويرها، وعلى الخصوص بين المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية العليا القطرية".

للإشارة، فإن عبد العزيز السهلاوي قد تمت تسميته كمندوب لبلاده لدى الجامعة العربية بعد انتهاء مهمته في الجزائر التي استمرّت أربع سنوات تقريبا من خريف 2014.

وكان السفير راشد بن عبد الرحمن النعيمي، سفير دولة قطر لدى الخرطوم، قد غادر بمناسبة انتهاء فترة عمله في السودان، بعد ست سنوات قضاها سفيرا للدوحة في الخرطوم، حسب وكالة السودان للأنباء.

وعبر السفير القطري عن خالص شكره وتقديره للتعاون الكبير الذي وجده من وزارة الدفاع وجميع المؤسسات الحكومية، والتسهيلات الكبيرة التي قدمت له، ما مكنه من إنجاز الكثير من المشروعات وبناء الشراكات التي تخدم العلاقات والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.