السفير الروسي في دمشق: صيغة أستانا أثبتت جدارتها وعملها سيستمر

وأشار إلى أن صيغة محادثات أستانا حول سوريا، بما فيه التفاعل مع الدول الضامنة ايران وتركيا، كانت ناجحة، ولذلك ستواصل عملها.

وأضاف "حتى الآن كانت صيغة أستانا الأكثر فعاليةً… سوف تواصل عملها".