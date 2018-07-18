مصر... الانتهاء من ترميم مقصورة الإسكندر الأكبر في معبد الأقصر (صور)

انتهت إدارة الترميم في منطقة آثار معبد الأقصر من أعمال التنظيف والترميم الدقيق الخاص بالجهتين الشمالية والشرقية لمقصورة الإسكندر الأكبر، الموجودة في معبد الأقصر.

أوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن فريق الترميم شرف أيضا على الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة من أعمال تنظيف وترميم النقوش الجدارية الموجودة بالمقصورة

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وأشار إلى أن فريق الترميم استطاع إزالة ما خلفته العوامل الطبيعية من آثار سلبية على مر السنين، مثل الأتربة والسناج ومخلفات الطيور والخفافيش، مما أظهر العديد من النقوش الجدارية الملونة لأول مرة، وخاصة تلك النقوش التى تصور الملك امنحتب الثالث في علاقاته مع الآلهة والآلهات المختلفة.

ومن جانبه، قال محمد حسين، مدير عام الترميم في معبد الأقصر وطريق الكباش، أن أعمال الترميم شملت أيضا ترميم وتنظيف وتقوية الجدار الشرقي للزورق المقدس، وقدس الأقداس، وتنظيف وتقوية النقوش والألوان الموجوده بهما، وإزالة كافة الأتربة والسناج العالقة بالجدران وعلى النقوش حتى أصبحت جميعها بحالة جيدة.

© Photo / Ministry of State of Antiquities ترميم مقصورة الإسكندر الأكبر بمعبد الأقصر

كما تم ترميم صالة الملك امنحتب الثالث، وفناء الأوبت وغرفة الولادة، هذا بالإضافة إلي إزالة الترميم القديم بصالة امنحتب، واستبداله بمونة تتناسب مع الأثر من حيث اللون والتجانس.

وأكد حسين على أنه من المقرر أن يبدأ فريق العمل في أعمال ترميم الجزء الشمالي والغربي من مقصورة الإسكندر الأكبر والانتهاء كليا من أعمال وترميم المقصورة خلال هذا العام.