مصر... الانتهاء من ترميم مقصورة الإسكندر الأكبر في معبد الأقصر (صور)

أوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الأربعاء، أن فريق الترميم شرف أيضا على الانتهاء من أعمال المرحلة الأخيرة من أعمال تنظيف وترميم النقوش الجدارية الموجودة بالمقصورة
ومن جانبه، قال محمد حسين، مدير عام الترميم في معبد الأقصر وطريق الكباش، أن أعمال الترميم شملت أيضا ترميم وتنظيف وتقوية الجدار الشرقي للزورق المقدس، وقدس الأقداس، وتنظيف وتقوية النقوش والألوان الموجوده بهما، وإزالة كافة الأتربة والسناج العالقة بالجدران وعلى النقوش حتى أصبحت جميعها بحالة جيدة.
كما تم ترميم صالة الملك امنحتب الثالث، وفناء الأوبت وغرفة الولادة، هذا بالإضافة إلي إزالة الترميم القديم بصالة امنحتب، واستبداله بمونة تتناسب مع الأثر من حيث اللون والتجانس.
وأكد حسين على أنه من المقرر أن يبدأ فريق العمل في أعمال ترميم الجزء الشمالي والغربي من مقصورة الإسكندر الأكبر والانتهاء كليا من أعمال وترميم المقصورة خلال هذا العام.
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