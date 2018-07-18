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23:08 18 يوليو/ تموز 2018
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    تحضيرات لنقل أهالي بلدات كفرية والفوعة في ريف إدلب وفك الحصار

    خروج أكثر من 7 آلاف شخص من بلدتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب

    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    العالم العربي
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    أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء ألكسي تسيغانكوف، أن أكثر من 7 آلاف مدني خرجوا من بلدتي كفريا والفوعة في محافظة إدلب السورية وفق اتفاقيات روسية - إيرانية - سورية مع قادة المجموعات المسلحة.

    موسكو — سبوتنيك. وقال قائد مركز المصالحة: "ممثلو الجانبين الروسي والإيراني، بالتعاون مع الحكومة السورية، توصلوا لاتفاقية مع قادة المجموعات المسلحة غير القانونية حول إجلاء المدنيين من بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين من قبل المسلحين… في إطار الاتفاقية خرج نحو 7 آلاف شخص.

    في ظل استمرار رفض الأهالي مغادرة بلدتي كفريا والفوعة.. اتفاق مخيم اليرموك يدخل حيز التنفيذ في ريف حلب الجنوبي
    © Sputnik . Zaher Tahhan
    دخول عشرات الحافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة لإخراج الأهالي المحاصرين
    ودخلت اليوم عشرات الحافلات وسيارات الإسعاف عبر ممر تلة العيس في ريف حلب إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب الشمالي لنقل الأهالي المحاصرين منذ أكثر من 3 سنوات.

    وذكرت "سانا" أن "121 حافلة والعشرات من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري دخلت اليوم على 3 دفعات إلى بلدتي كفريا والفوعة لنقل الأهالي المحاصرين منذ أكثر من 3 سنوات من التنظيمات الإرهابية وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس والقاضي بتحرير كامل العدد المتبقي من مختطفي قرية اشتبرق والآلاف من أهالي البلدتين".

    وبينت "سانا" أن هذا الاتفاق يأتي بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير 42 مختطفا من قرية اشتبرق وخمس حالات إنسانية من بلدتي كفريا والفوعة في إطار تنفيذ اتفاق يقضي بتحرير مختطفي اشتبرق والمحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة.

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    دخول عشرات الحافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة لإخراج الأهالي المحاصرين
    موعد مع الحرية... اتفاق لتحرير المختطفين والمحاصرين في اشتبرق وكفريا والفوعة في إدلب
    مصدر لـ"سبوتنيك": اتفاق يقضي بتحرير مختطفي بلدات اشتبرق وكفريا والفوعة في ريف إدلب
    الكلمات الدلالية:
    خروج أهالي كفريا والفوعة, مركز المصالحة الروسي, سوريا
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