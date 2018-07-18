الرئيس هادي يبشر المواطنين بإنهاء أزمة الكهرباء (فيديو)

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، توصله لاتفاق مع شركة أمريكية تعمل في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بمقدار 500 ميغاوات، بهدف تغطية العجز الكهربائي، في عدن ومحافظتي لحج وأبين.

© REUTERS / Khaled Abdullah/Files الرئيس هادي يؤكد أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع دول التحالف العربي

وقال هادي: "أبشركم. تواصلت شخصيا مع شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية، واتفقت معهم على توفير كهرباء بقدرة 500 ميغاوات، تغطي عدن وأبين ولحج".

وأوضح هادي أنه أكد لمؤسسة الكهرباء، وجود من يتلاعب بخدمة الكهرباء، وحذرهم من تكرار ذلك.

وأضاف هادي "ضغطنا على أنفسنا لتوفير المشتقات النفطية من أجل تشغيل الكهرباء. حجم إيرادات الكهرباء في عدن لا يتجاوز مليوني دولار أمريكي".

وشدد هادي على أنه غير راض عما يحدث في عدن، التي يرى أنها تستحق ما يحدث لها، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة لتكون قريبة من أجل معالجة قضايا عدن.