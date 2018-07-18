"أنصار الله": قصف أرامكو بداية جديدة والقادم يحمل مفاجآت

أكد متحدث القوات الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، العميد الركن شرف غالب لقمان، اليوم الأربعاء، أن استهداف سلاح الجو بطائرته الجديدة المسيرة بعيدة المدى "صماد 2" لمصفاة شركة "أرامكو" في الرياض، جاء في إطار عمليات ردع التحالف العربي بقيادة السعودية.

© REUTERS / Ali Jarekji جماعة "أنصار الله" تستهدف مصفاة شركة أرامكو في العاصمة السعودية

القاهرة — سبوتنيك . نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة "أنصار الله" عن لقمان قوله: "إن عمليات سلاح الجو المسير المحددة ضد الأهداف العسكرية الاستراتيجية والاقتصادية في العمق السعودي، هدفها إضعاف العدو والتهيأة لموقف استراتيجي مناسب لانتزاع النصر".

متوعداً "بأن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت إذا لم يتوقفوا عن عدوانهم على اليمن".

وأشار إلى أن "الضربات المسددة على تجمعات ومراكز ثقل قوى العدوان هي بداية جديدة لمعركة الردع لتنفيذ المهام المرسومة بأسلوب العمليات المتتالية".

لافتاً إلى أن "قوات الجيش واللجان الشعبية مستمرة في تنفيذ عملياتها للتنكيل بقوات تحالف العدوان ومرتزقتهم"، على حد وصفه.

هذا وأعلنت شركة أرامكو السعودية، في وقت سابق من اليوم، عن اندلاع حريق في أحد الخزانات في مصفاة الرياض دون وجود خسائر بشرية.