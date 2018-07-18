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    مسيرة شعبية لأنصار فتح في بيت لحم، فلسطين 1 فبراير/ شباط 2017

    رام الله: اجتماع عاصف لـ"لجنة غزة" حول الورقة المصرية

    © AP Photo / Majdi Mohammed
    العالم العربي
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    عقدت اللجنة المشتركة من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، الخاصة بغزة، اجتماعا، صباح الأربعاء، في مقر الرئاسة، في مدينة رام الله.

    ووفقا لصحيفة "فلسطين اليوم". ناقشت اللجنة الورقة المصرية التي تقدمت بها المخابرات المصرية لحركتي، فتح وحماس، لتطبيق اتفاق المصالحة، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني.

    حكومة وحدة وطنية

    احتجاجات تعم البلاد ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عشية الذكرى الـ 70 لـ النكبة ، شرق غزة، قطاع غزة، فلسطين 14 مايو/ أيار 2018
    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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    وبحسب وثيقة تم الاطلاع عليها، فإن المقترح المصري يبدأ بأن يتم تمكين الحكومة بشكل مبدئي لمدة شهر، وبعدها تبدأ مباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تدفع الحكومة رواتب موظفيها في القطاع كاملة، "دون اقتطاعات كما الأشهر السابقة".

    وفي المقابل تقوم حماس بتسليم الجباية الداخلية، مع اقتطاع رواتب موظفي الأمن الخاصين بحركة حماس في قطاع غزة، والذين لن تقوم الحكومة باستيعابهم، في المرحلة الأولى.

    مطالب حماس

    ووفق الورقة المصرية، فإن الحكومة ستعمل على استيعاب 20 ألف موظف مدني من موظفي حماس، وفق الموازنة، التي أقرتها لذلك، على أن يلتزم وزراء حكومة الوفاق بالبنية الإدارية الموجودة في غزة.
    وأفادت مصادر مطلعة لـ"فلسطين اليوم"، بأن النقاش كان عاصفا وحادا حول الورقة المصرية المذكورة، واعتبرها البعض أنها تلبي مطالب حركة حماس.

    وأكدت المصادر ذاتها للصحيفة، أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أبلغ اللجنة بصياغة مقترح جديد للمصالحة، يرتكز على تمكين حكومة الوفاق الوطني، والذهاب لانتخابات، والأخذ بعين الاعتبار الضائقة المالية، التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والتوجه بالموقف الموحد باسم منظمة التحرير إلى القاهرة، لعرضه على الوسيط المصري.

    تعمد تسريب الورقة

    الطيران الإسرائيلي يوجه ضربة على مدينة غزة، قطاع غزة 14 يوليو/ تموز 2018
    © Sputnik . Ahmed Zakot
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    وفقا لتلك المصادر فإن حماس تعمدت تسريب الورقة المصرية للإعلام للتقدم خطوة على موقف حركة فتح ومنظمة التحرير، ورمي الكرة في ملعبها، بحسب الصحيفة.

    وشددت على أن بعض المجتمعين وافقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما عارض البعض الآخر البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تمكين الحكومة الحالية من العمل في قطاع غزة.

    تمكين الحكومة بغزة

    في ذات السياق، فإن المعلومات المتوفرة تؤكد استمرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة، لشهر يوليو/تموز، حيث سيتم صرف نسبة 50% بحد أقصى من الراتب، ما لم تصدر تعليمات بتخفيض النسبة المصروفة بشكل أكبر.

    وأكدت المصادر ذاتها، أنه يجري نقاش بين اللجنة الخاصة بغزة والوفد المصري حول بعض الإجراءات في الورقة المصرية الجديدة، خاصة قصة رواتب الأمن من الجباية الداخلية، واعتراض ذلك مع إمكانية تمكين الحكومة في غزة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    قطاع غزة, حماس, إسرائيل, فلسطينيون, حماس, إسرائيل
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