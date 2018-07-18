انفجار 6 عبوات ناسفة في كركوك شمال العراق

أعلن مركز الإعلام ألامني في العراق، اليوم، الأربعاء، عن انفجار 6 عبوات متنوعة، ما بين عبوات صوتية وناسفة، في محافظة كركوك، شمال البلاد، ما أسفر عن إصابة مدني.

© REUTERS / Goran Tomasevic إصابة أطفال داخل مستشفى بتفجير من ستة هجمات في كركوك شمال بغداد

بغداد — سبوتنيك . وجاء في بيان لمركز الإعلام الأمني أن "القوات الأمنية في كركوك تجري عملية بحث واسعة عن عناصر إرهابية، أقدمت على رمي 3 عبوات صوتية على طريق رحيم آوه — شورجة".

وأضاف البيان "كما انفجرت 3 عبوات ناسفة على طريق بغداد، بالقرب من محطة وقود خانه باب كركر، ما أسفر عن إصابة مدني، بحسب معلومات أولية عن الحادث".

وتأتي هذا التفجيرات بالتزامن مع مظاهرات حاشدة شهدتها محافظات عدة في وسط وجنوب العراق، خلال الأيام الماضية، ضد نقص الخدمات، والبطالة، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة.