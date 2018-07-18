خروج أول دفعة من أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب

أخرجت 10 من سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر العربي السوري، 15 حالة إنسانية حرجة من داخل بلدتي كفريا والفوعة عبر معبر العيس باتجاه محافظة حلب.

وأوضح مراسل "سبوتنيك"، أن هذه الحالات تشمل أطفال ونساء وشيوخ يعانون من أمراض مزمنة، سيتم نقلهم إلى أحد المشافي في مدينة حلب.

وقالت مصادر ميدانية مواكبة لـ"سبوتنيك"، إن الحافلات التي دخلت فجر اليوم الأربعاء إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف، أصبحت جاهزة لنقل سكان هاتين البلدتين لمحافظة حلب، حيث تم تجهيز مراكز مؤقتة ومخدمة في قرية جبرين بالقرب من مطار حلب الدولي لاستقبال العائلات الخارجة من بلدتي كفريا والفوعة.

© Sputnik . Mohammad Maarouf مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 في انفجار سيارتين مفخختين وسط عفرين بريف حلب

ودخلت اليوم 121 حافلة والعشرات من سيارات الإسعاف عبر ممر تلة العيس بريف حلب إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي لنقل الأهالي المحاصرين من قبل إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي منذ أكثر من 3 سنوات.

وتمت عملية إدخال الحافلات على 3 دفعات إلى البلدتين، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس والقاضي بتحرير كامل العدد المتبقي من مختطفي قرية اشتبرق والالاف من أهالي البلدتين.

وينص الاتفاق في المقابل على إخراج نحو 1500 مسلح من السجون السورية وترحيلهم باتجاه إدلب.

ويأتي الاتفاق الجديد بعد مرور أكثر من شهرين على تحرير 42 مختطفا من قرية اشتبرق وخمس حالات انسانية من بلدتي كفريا والفوعة في اطار تنفيذ اتفاق يقضى بتحرير مختطفي اشتبرق والمحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة.

ويعد إخراج الحالات الـ 15 بمثابة بدء عملية تنفيذ الاتفاق، ويتوقع أن تبدأ الحافلات أيضا بالوصول إلى معبر العيس ليلا.

وينص الاتفاق على إخراج نحو 7 آلاف مدني محاصر في البلدتين، بالإضافة إلى تحرير من تبقى من مختطفي قرية اشتبرق الذين اختطفهم الإرهابيون في أبريل/نيسان عام 2015 إثر مجزرة ارتكبوها بحق أهالي القرية، واستشهد خلالها ما يقارب مئتي مدني في حين نزح المئات من أهالي القرية باتجاه المناطق الامنة عبر الجرارات الزراعية وسيرا على الأقدام.