بعد إعلان استهداف الرياض بطائرة مسيرة… هذا ما توعدت به "أنصار الله" السعودية

وصف متحدث جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد عبد السلام، اليوم، الخميس، 19 يوليو/تموز، استهداف الجماعة مصفاة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية، الرياض، بطائرة مسيرة، بعيدة المدى، بأنه "تجربة ناجحة ونوعية".

وتوعد عبد السلام في تغريدة على "تويتر"، بالاستهداف الاقتصادي والعسكري للسعودية، بطائرة "صماد 2"، بعيدة المدى، بالقول: دلالة الاسم بما يحمله صاحبه الشهيد الرئيس من رمزية لدى شعبه، وطبيعة الهدف، وتعنت العدو، وجرائمه المستمرة، كل ذلك يجعل من مواقعه الاقتصادية والعسكرية هدفا مثاليا لعمليات أشد، بإذن الله".

قصف مصفاة شركة أرامكو بالرياض من قبل سلاح الجو بتسييره طائرة صماد2 بعيدة المدى تجربةٌ ناجحة ونوعية،ودلالة الاسم بما يحمله صاحبه الشهيد الرئيس من رمزية لدى شعبه وطبيعة الهدف وتعنت العدو وجرائمه المستمرة كل ذلك يجعل من مواقعه الاقتصادية والعسكرية هدفا مثاليا لعمليات أشد بإذن الله. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 18, 2018

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، أمس، الأربعاء، استهداف مصفاة أرامكو في الرياض بطائرة مسيرة، بعيدة المدى، أسمتها "صماد 2"، تخليدا لرئيس المجلس السياسي الأعلى السابق، صالح الصماد، الذي قتل بقصف جوي للتحالف، في 19 أبريل/نيسان الماضي، بمدينة الحديدة، غرب اليمن.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا، محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر: "الطائرة المسيرة وصلت أرامكو بالرياض يمثل خرقا للحرب الإلكترونية والقوات الجوية والدفاع الجوي، وتأكد أن العملية أتت بعد مسح وتحديد وعودة لطائرات الاستطلاع بالمعلومات وبدون علم النظام والاستهداف، مجددا، يعد نصرا بكل المقاييس".

وأضاف: "أن مثل هذه الأهداف لن تكون في مرمى الاستهداف، في حالة نحوهم للسلم".

قصف مصفاة شركة أرامكو بالرياض من قبل سلاح الجو بتسييره طائرة صماد2 بعيدة المدى تجربةٌ ناجحة ونوعية،ودلالة الاسم بما يحمله صاحبه الشهيد الرئيس من رمزية لدى شعبه وطبيعة الهدف وتعنت العدو وجرائمه المستمرة كل ذلك يجعل من مواقعه الاقتصادية والعسكرية هدفا مثاليا لعمليات أشد بإذن الله. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 18, 2018

من جانبها، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عن وقوع حريق في أحد الخزانات في مصفاة الرياض، دون وجود خسائر بشرية، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف المصفاة.

وقالت شركة "أرامكو" في تغريدة على "تويتر"، أمس، الخميس: "تمكنت فرق الإطفاء في أرامكو السعودية والدفاع المدني من السيطرة على حريقٍ محدود، وقع، مساء أمس، في أحد الخزانات في مصفاة الرياض. ولم تقع أية إصابات، كما لم تتأثر أعمال المصفاة بهذا الحريق، وجاري التحقيق لمعرفة مسببات الحادث".