أول زيارة لرئيس صيني إلى الإمارات منذ 29 عاما

يقوم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة له بعد إعادة انتخابه رئيسا.

وتستغرق زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات 3 أيام، حيث يلتقي مع محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ويلتقي أيضا محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، حسب صحيفة البيان الإماراتية.

وتعتبر الزيارة هي الأولى لرئيس صيني منذ 29 عاما.

#الإمارات ترحب بفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.. زيارة تفتح أبواب المستقبل لغد أجمل، علاقات ضاربة في جذور التاريخ وشراكة متينة تجمع البلدين. 🇦🇪🇨🇳#التعاون_الإماراتي_الصيني #الرئيس_الصيني_يزور_الإمارات#الأسبوع_الإماراتي_الصيني#欢迎中国主席来访阿联酋 pic.twitter.com/kzuBIyFL2q — عمر الساعدي (@OMAlsaedi) July 19, 2018

ويناقش الرئيس الصيني مع الجانب الإماراتي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى توقيع 4 اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.