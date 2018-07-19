"أنصار الله" تعلن قصف مطار جيزان والدفاع الجوي السعودي يرد

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صباح اليوم الخميس، 19 يوليو/تموز، صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله"باتجاه جازان.

ونقلت قناة "الإخبارية" عن بيان للقوات السعودية، جاء فيه: "قوات الدفاع الجوي صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان".

عاجل | قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٩ يوليو ٢٠١٨

من جانبها، قالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" قد أعلنت "القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على مطار جيزان".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت أمس الأربعاء، استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة "أرامكو" في العاصمة السعودية الرياض، فيما أعلنت شركة "أرامكو" عن وقوع حريق في أحد الخزانات في مصفاة الرياض دون وجود خسائر بشرية، عقب إعلان جماعة "أنصار الله" استهداف المصفاة.

بدوره، أكد متحدث القوات الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد الركن شرف غالب لقمان، أن استهداف سلاح الجو بطائرته الجديدة المسيرة بعيدة المدى "صماد 2" لمصفاة شركة "أرامكو" في الرياض، جاء في إطار عمليات ردع التحالف العربي بقيادة السعودية. وقال إن "قصف أرامكو بداية جديدة والقادم يحمل مفاجآت".