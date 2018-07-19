حاكم مصرف لبنان: الأوضاع النقدية مستقرة

أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، اليوم الخميس، أن الأوضاع النقدية في البلاد مستقرة، مشيراً إلى أن المعلومات التي تتحدّث عن عكس ذلك ليست دقيقة.

بيروت — سبوتنيك. وقال سلامة، بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، إن "الأوضاع النقدية مستقرة وكل ما يقال غير ذلك لا يستند إلى معطيات رقمية دقيقة"، مشيراً إلى أن "الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5 في المئة سنوياً وفق النمط المالي".

© Sputnik . Igor Lotsman حاكم مصرف لبنان المركزي يتوقع نمو الاقتصاد في 2018

ونفى سلامة ما يتردد من شائعات حول الوضع المصرفي، مشدداً على أن "المصرف المركزي يسهر على أوضاع المصارف والمحافظة على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموماً".

وتزايدت المخاوف في الآونة الأخيرة من احتمال دخول لبنان في أزمة اقتصادية خطيرة، في ظل تنامي الدين العام، والشلل السياسي الناجم عن الخلافات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة.