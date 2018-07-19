رئيس جنوب السودان مستعد لقبول اتفاق السلام لإنهاء الحرب الأهلية

ويتضمن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في جنوب السودان، تعيين خمسة نواب للرئيس، كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.
وأبرم كل من رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار اتفاقا لتقاسم السلطة، يعقبه توقيع نهائي في 26 تموز/يوليو، وفق ما أكدت الثلاثاء سلطات السودان المجاور.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر في الخرطوم حيث تجري جولة جديدة من محادثات السلام منذ يونيو/حزيران: "تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة".
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