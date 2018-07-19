رئيس جنوب السودان مستعد لقبول اتفاق السلام لإنهاء الحرب الأهلية

أعلن سيلفا كير، رئيس دولة جنوب السودان، أنه مستعد لقبول اتفاق السلام وتشكيل حكومة واسعة التمثيل من أجل إنهاء الحرب الأهلية الدائرة في بلاده.

ويتضمن الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه في جنوب السودان، تعيين خمسة نواب للرئيس، كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova الخارجية الروسية: قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان غير مناسب

ويستعد جنوب السودان لطي صفحة حرب أهلية غرقت فيها منذ 2013، عبر اتفاق لتقاسم السلطة توقعه أطراف النزاع غدا الخميس.

وأبرم كل من رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المعارضة رياك مشار اتفاقا لتقاسم السلطة، يعقبه توقيع نهائي في 26 تموز/يوليو، وفق ما أكدت الثلاثاء سلطات السودان المجاور.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان صدر في الخرطوم حيث تجري جولة جديدة من محادثات السلام منذ يونيو/حزيران: "تعلن الوساطة السودانية في النزاع الداخلي بجمهورية جنوب السودان عن توصل أطراف النزاع في ذلك البلد الشقيق لاتفاق في ملف الحكم وتقاسم السلطة".