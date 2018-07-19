الحكومة الفلسطينية: قانون القومية الإسرائيلي "استعلائي وعنصري"

قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس 19يوليو/تموز، إن قانون القومية الإسرائيلي "استعلائي وعنصري".

رام الله —سبوتنيك. وأكدت الحكومة أن القانون "يهدف لإرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض السلام المنشود".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich إسرائيل تمنع متضامنا سويديا من دخول فلسطين

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إلى أن "ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية".

وأضاف المتحدث الرسمي:"أن ما يسمى بقانون القومية الإسرائيلي يتحدث عن إبقاء الاحتلال على عاصمتنا الأبدية مدينة القدس الشرقية التي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67 وتعترف بها أكثر من 138 دولة على أنها عاصمة دولة فلسطين".

وأوضح المحمود أن القانون يحض على "تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءا منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني".

© AP Photo / Ariel Schalit إسرائيل تقر قانون "الدولة القومية" المثير للجدل

واعتبر يوسف المحمود أن القانون "الاحتلالي، ينضح عنصرية، ويمس اللغة العربية".

وصادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، فجر اليوم الخميس، بأغلبية 62 نائباً ومعارضة 55 على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويعرف مشروع "قانون القومية" دولة إسرائيل على أنها (الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير)، كما يقضي القانون بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.

وبخصوص الاستيطان جاء في مشروع القانون "أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".