"حماس": قانون القومية الإسرائيلي شرعنة للعنصرية واستهداف للوجود الفلسطيني

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "قانون القومية شرعنة رسمية للعنصرية واستهداف خطير للوجود الفلسطينية، وما كان لهذه القوانين والقرارات المتطرفة أن تُتخذ لولا حالة الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته، وكذلك الدعم الأمريكي اللامحدود للنهج العنصري الإسرائيلي المتطرف حيث إن كل هذه القرارات والقوانين الباطلة لن تمر ولن تغير من الواقع شيئاً وسيبقى الشعب الفلسطيني صاحب الحق والسيادة على هذه الأرض".

© Sputnik . Ahmed Zakot في تغريدة جديدة... المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكرر تهديداته لـ"حماس"

وأضاف برهوم: "هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته، ونواجه بها كل التحديات".

وطالب برهوم الدول العربية والإسلامية كافة والمجتمع الدولي "بضرورة العمل على لجم ممارسات الاحتلال، واتخاذ قرارات رادعة بحقه ومحاسبته على انتهاكاته الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني و للقوانين والقرارات الدولية"، حسب ما جاء في البيان.

وصدق البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 62 نائباً ومعارضة 55 فجر اليوم الخميس، على مشروع "قانون القومية" بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويعرف مشروع قانون القومية دولة إسرائيل على أنها (الوطن القومي للشعب اليهودي، الذي يمارس فيها حقوقه الطبيعية والثقافية والدينية والتاريخية لتقرير المصير).

وبحسب وصف "قانون القومية" فإنه يقضي بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.

وبخصوص الاستيطان جاء في مشروع القانون "أن الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".