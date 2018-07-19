وزارة الخارجية تعلن احتلال مصر المركز الأول أفريقيا والـ16 عالميا في هذا الشأن

أوضح أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تسبق العديد من الدول فيما يخص إنفاذ القانون والنظام.

وقال أبوزيد في تصريحات تلفزيونية: "مصر تسبق العديد من الدول في مؤشر مؤسسة جلوب حول إنفاذ القانون والنظام، وتحتل المركز الـ16 من أصل 142 دولة".

وأوضح أبو زيد أن مؤسسة جلوب عالمية، ولها سمعتها، ودائما ما تصدر مثل تلك التقارير، كما أنها نشرت استبيان به أسئلة حول الثقة في الدولة، والشرطة والأجهزة الأمنية، ومدى الشعور بالأمن والأمان.

وأكد أبو زيد أن المصريين يشعرون بالأمن والأمان، ويثقون في قدرة الدولة على تعزيز الاستقرار، وأن مصر الأولى أفريقيا من حيث الأمن والأمان.

وشدد أبو زيد على أن الدولة تقوم بدورها في حماية المواطن، وتوفير احتياجاته.