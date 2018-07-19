محاكمة مغتصبي طفل حتى الموت في العراق

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الخميس 19 يوليو/تموز، حكما بالسجن على مغتصبي الطفل "عزام" وقتله قبل نحو شهرين، في جريمة مروعة هزت الشارع العراقي.

© Fotolia / Niroworld محكمة عراقية تقضي بإعدام إرهابي قتل 16 مدنيا في مستشفى الموصل

وأعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح لمراسلة " سبوتنيك " في العراق، اليوم الخميس: "إن محكمة كركوك قضت بالسجن 30 عاما لأثنين من المتهمين بقضية الطفل "عزام" الذي تم اغتصابه وقتله على يد شباب مراهقين مدمنين مخدرات".

وفي وقت سابق، صدقت محكمة عراقية في العاصمة بغداد، أقوال متهم ملقب بـ"أبو موس"، بعد ارتكابه جرائم بشعة ضد أطفال من الأولاد والفتيات باغتصابهم، وتعذيبهم.

وتقع بين الحين والآخر، عمليات عنف واغتصاب تطول أطفالا تصل بالعديد منهم إلى القتل وإشاعة الرعب بين العائلات.