أمر ملكي من العاهل السعودي بشأن القضاء

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، خالد بن محمد اليوسف، بأن الأمر الملكي تضمن تعيين وترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات القضائية.
وأكد اليوسف أن هذا الأمر الملكي وماسبقه من أوامر ملكية؛ يؤكد حرص القيادة في المملكة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعم كوادره القضائية وتأهيلها للوصول إلى التطلعات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.
وأشار اليوسف إلى أن الأوامر الملكية، ستسهم في تكوين قضاء إداري متميز وناجز.
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