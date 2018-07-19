أمر ملكي من العاهل السعودي بشأن القضاء

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 36 قاضيا في ديوان المظالم.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، خالد بن محمد اليوسف، بأن الأمر الملكي تضمن تعيين وترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات القضائية.

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وأوضح أن الأمر قرر تعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب)، و13 قاضيا على درجة ملازم قضائي، كما شمل الأمر الملكي ترقية قاض من درجة رئيس محكمة (ب) إلى درجة رئيس محكمة (أ)، وترقية 10 قضاة من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ)، وترقية 10 قضاة من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج).

وأكد اليوسف أن هذا الأمر الملكي وماسبقه من أوامر ملكية؛ يؤكد حرص القيادة في المملكة على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعم كوادره القضائية وتأهيلها للوصول إلى التطلعات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وأشار اليوسف إلى أن الأوامر الملكية، ستسهم في تكوين قضاء إداري متميز وناجز.