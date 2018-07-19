الكشف عن سبب إطلاق نار بكثافة داخل مستودعات نفط في طرابلس

أعلنت قوة الردع والتدخل المشتركة في أبوسليم الكبرى، أن طريق المطار في العاصمة الليبية، طرابلس، شهد إشكالية بسيطة مع منتسبي الكتيبة 301 مشاة التابعة لوزارة الدفاع.

© AP Photo / ليبيا: عودة الإنتاج لحقل ماجد النفطي جنوب أجدابيا

طرابلس — سبوتنيك. وأوضحت القوة في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن المشكلة انتهت دون تسجيل أية أضرار من الجهتين.

وكان شاهد عيان قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" بسماع إطلاق نار كثيف داخل مستودعات خزانات النفط بشركة "البريقة" الواقعة على طريق المطار في العاصمة الليبية طرابلس غربي البلاد.

وأشار الشاهد إلى أن هناك تواجد لمجموعة مسلحة تابعة لـ"غنيوه الككلي" تحشد قواتها قرب طريق المطار في طرابلس.

وتشهد ليبيا من حين لآخر اشتباكات بالأسلحة النارية بين مجموعات متفرقة تسطير على المدن الكبرى، في ظل غياب الحل السياسي الشامل.