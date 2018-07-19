© REUTERS / مقتل مدني وإصابة 6 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة برزة بدمشق

دمشق — سبوتنيك . أفاد مصدر أمني بإصابة شخصين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة في مشروع دمر بدمشق

وأكد المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس "إصابة شخصين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في مشروع دمر بدمشق".

وقال مصدر في الشرطة لوكالة "سبوتنيك" إن "الانفجار وقع بالقرب من دوار الكنيسة وأدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان".

وتشهد أحياء العاصمة السورية دمشق هدوءا أمنيا شبه تام منذ رحيل آخر مجموعات الإرهابيين من بعض أحياء العاصمة التي كانوا يسيطرون عليها، وبعض الأحياء المحيطة بدمشق.

وعانت دمشق خلال سنوات الحرب التي تمر بها منذ بداية العام 2011 العديد من التفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها الكثير من المدنيين والأبرياء، إضافة إلى سقوط أعداد كبيرة جدا من القذائف الصاروخية والهاون على أحياءها السكنية.