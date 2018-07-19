انفجار يهز مدينة الموصل شمالي العراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق نقلا عن مصدر أمني، اليوم الخميس،، بوقوع انفجار في مركز محافظة نينوى، شمالي البلاد.

© AFP 2018 / Zaid Al-Obeidi في ذكرى تحريرها من "داعش"... متى يتم إعمار الموصل

وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن صهريجا للوقود انفجر داخل مقر فصيل "كتائب سيد الشهداء" في "سايلو" الحبوب بالحي العربي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى، شمال بغداد.

وبين المصدر، أن الصهريج انفجر بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها أغلب مدن العراق، منوها إلى عدم وقوع ضحايا.

وشهد العراق، خلال الآونة الأخيرة، في عدة مناطق، منها العاصمة، حرائق مختلفة بينها لمخازن عتاد وسلاح إثر ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت في بعض المدن لأكثر من 50 درجة مئوية.