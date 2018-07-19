الصدر يدعو لتعليق الحوارات السياسية حتى تنفيذ مطالب المتظاهرين

دعا الزعيم العراقي مقتدى الصدر، إلى تعليق كل الحوارات السياسية بين الكتل الفائزة في الانتخابات حتى يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، كما طالب بتشكيل خلية عمل مع الحكومة لتنفيذ تلك المطالب.

بغداد — سبوتنيك. وقال الصدر في تغريده على "تويتر" اليوم الخميس "على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين المحقة، بل وتشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها".

يذكر أن تحالف "سائرون"، الذي يقوده الصدر، تصدر الكيانات السياسية العراقية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد.

وتشهد محافظات في وسط وجنوب العراق، منذ 11 يوما، مظاهرات تطالب بتوفير خدمات وفرص عمل للعاطلين، فيما دعا وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي يوم الاثنين الماضي، المحتجين إلى التزام الهدوء، ومنح السلطات فرصة للتجاوب مع مطالبهم، مشيرا إلى أن رسالة الاحتجاجات وصلت للحكومة.