وفاة طفلة على متن طائرة يمنية (فيديو)

لقت طفلة يمنية مصرعها، على متن إحدى الطائرات التابعة لـ"خطوط الطيران اليمنية"، بسبب نقص الأكسجين.

ووفقا لموقع "أخبار اليمن"، توفيت الطفلة إيمان يحيي عقب توقف الرحلة لساعتين بسبب سوء الإجراءات وتعطل التكييف داخل الطائرة، الأمر الذي أدى لقلة الأكسجين.

ونقلت الصحيفة عن والد الطفلة قوله "طيران اليمنية استلم ثمن الأكسجين، لكنه لم يوفره لها".

وبحسب مصادر إعلامية فإن والد الطفلة، وهو من أبناء محافظة الحديدة، قام بجمع قيمة التذاكر وتكاليف علاج ابنته للعلاج في الخارج بصعوبة بالغة.

وقرر والد الطفلة تقديم دعوى قضائية ضد شركة "طيران اليمنية"، وسط مطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن الواقعة.