اليمن... قصف مدفعي جنوبي الحديدة يسقط 10 قتلى

لقي 10 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، بسبب قصف مدفعي في محافظة الحديدة غربي اليمن، التي تشهد قتالا بين "أنصار الله" (الحوثيين) والقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab اليمن... تحالف القبائل يطالب هادي بإقالة الحكومة وتسليم الجنوب للمجلس الانتقالي

القاهرة — سبوتنيك . وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، إن "أنصار الله" شنوا قصفا مدفعيا مكثفا على مناطق متفرقة في مدينة التحيتا جنوب الحديدة أسفر عن مقتل 10 وإصابة آخرين.

وأضاف أن أضرارا واسعة تعرضت لها المنازل جراء القصف.

وكان 11 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح، أمس الأربعاء، بقصف مدفعي مماثل استهدف قرى جنوب مطار الحديدة وشرق التحيتا.

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس / آذار 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحلفائها، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لبسط السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير/ كانون الثاني 2015.