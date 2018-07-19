اليمن... قصف مدفعي جنوبي الحديدة يسقط 10 قتلى

وأضاف أن أضرارا واسعة تعرضت لها المنازل جراء القصف.
وكان 11 مدنيا سقطوا بين قتيل وجريح، أمس الأربعاء، بقصف مدفعي مماثل استهدف قرى جنوب مطار الحديدة وشرق التحيتا.
ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 مارس / آذار 2015، بشن غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله "الحوثيين" وحلفائها، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لبسط السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة الجماعة عليها في يناير/ كانون الثاني 2015.
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