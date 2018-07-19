عيدروس الزبيدي يكشف لـ "سبوتنيك" خفايا الصراع السياسي في عدن

قال اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ليست هناك قوى متصارعة في الجنوب، بل هناك مشاريع تريد فرض سيطرتها على الإرادة الشعبية.

وأضاف رئيس المجلس الانتقالي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، ستنشر في وقت لاحق، أن هناك مشاريع متصارعة وليست قوى، وعلى رأس تلك المشاريع، مشروعان سياسيان:

© REUTERS / FAWAZ SALMAN اليمن... المجلس الانتقالي الجنوبي يهاجم الحكومة ويؤكد مضيه في طريق الاستقلال

أولهما، مشروع استقلال الجنوب وسيادته كدولة، وهو المشروع الشعبي الواسع الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي

والمشروع الآخر، هو مشروع إعادة فرض الوحدة تحت صيغة اليمن الاتحادي، وهو مشروع أطرافه عديدة وجذوره في صنعاء وله بعض الأفرع في الجنوب.

وتابع الزبيدي:

فروع مشروع فرض الوحدة التابعة لصنعاء، هي من تحاول التشويش على الوضع في الجنوب من خلال أطراف في الشرعية اليمنية من الجنوبيين وغيرهم وهم يلتقون ويتفقون في مشروعهم بالمحصلة الأخيرة مع الحوثي، الذي يدعون محاربتهم له، فيما هم لا يحاربون سوى الجنوب ومشروع استعادة سيادته واستقلاله.