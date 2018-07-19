مفوضية الانتخابات العراقية: انتهاء عملية العد والفرز في محافظة الأنبار

أعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات في العراق، القاضي ليث جبر، انتهاء عمليات إعادة العد والفرز للمراكز والمحطات الانتخابية التي وردت بشأنها شكاوى وطعون في محافظة الأنبار اليوم الخميس.

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI بدء إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات العراقية

بغداد — سبوتنيك وقال القاضي ليث جبر، في بيان وصل وكالة " سبوتنيك "، "إن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين والقاضي المنتدب لمحافظة الأنبار أشرف على عمليات العد والفرز للمراكز والمحطات التي وردت عليها شكاوى وطعون في المحافظة المذكورة آنفا".

وأشار جبر، إلى أن "مجلس المفوضين سيباشر عمليات العد والفرز لاستكمال المراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة كربلاء يوم السبت المقبل في معرض بغداد الدولي وإشرافه المباشر عليها".

وكان البرلمان العراقي قد أمر، الشهر الماضي، بإعادة فرز جميع الأصوات بعدما خلص تقرير حكومي إلى مخالفات واسعة النطاق.

وبدأت عمليات إعادة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في أوائل الشهر الجاري، لتقترب بذلك البلاد خطوة من تشكيل حكومة جديدة تأخرت لأسابيع.