رئيس الانتقالي الجنوبي يرد على اتهامات "العفو الدولية"

قال اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أعتقد أن هناك لجانا دولية نزلت وراقبت الوضع ورفعت تقارير مجردة من الاستغلال السياسي، لأية معلومات، وهناك تصريحات للتحالف ونائب وزير الداخلية تنفي ما جاء في تقرير العفو الدولية.

© REUTERS / FAWAZ SALMAN عيدروس الزبيدي يكشف لـ "سبوتنيك" خفايا الصراع السياسي في عدن

وأضاف الزبيدي، في مقابلة مع "سبوتنيك"، بلا شك أنه في زمن الحروب قد تنتهك كثير من الحقوق المدنية في العالم، وفي حال الوضع القائم في أتون معركة متداخلة الأطراف، ونسعى في المجلس إلى ضمان تلك الحقوق بكل ما استطعنا، ولكن تداخل السلطات وممارسات حكومة الفساد وأذرعها المختلفة، التي تحاول إفراغ تحرير الجنوب من مضمونه من العوامل المؤدية إلى معظم الأخطاء أن حصلت.

وتابع رئيس المجلس الانتقالي "تلك الأذرع تستهدف النيل من الجنوب، وتشويه ملفه الحقوقي والإنساني عبر منظمات وأفراد ينتمون إلى أحزاب وهيئات محلية وخارجية غير موضوعية وتوظيف ذلك سياسيا، لسبب أو لآخر، وليس كل ما يقال صحيح في تلك التقارير فكما نعلم ان هناك أطرافا خارجية تسعى للنيل من التحالف العربي والإساءة إلى دوره الإنساني والعسكري إعلاميا وسياسيا وحقوقيا".